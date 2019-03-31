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Karaman Belediye Başkanı MHP adayı Savaş Kalaycı oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Karaman belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Karaman yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ayhan Karademir – DSP
Emin Ege – CHP
Mahmut Sami Şahin – AK Parti
Savaş Kalaycı – MHP
Saban Şahin – SP
Zühtü Bahadır Bayraç – İYİ Parti
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Karaman seçim sonuçları
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