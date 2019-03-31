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Karaman Belediye Başkanı MHP adayı Savaş Kalaycı oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Karaman belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Karaman yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ayhan Karademir – DSP



Emin Ege – CHP



Mahmut Sami Şahin – AK Parti



Savaş Kalaycı – MHP



Saban Şahin – SP



Zühtü Bahadır Bayraç – İYİ Parti



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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