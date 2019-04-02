2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanı CHP adayı Cemil Tugay oldu.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Karşıyaka belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Karşıyaka yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Hatice Değerli - Saadet Partisi
Serdar Karagüzel - Bağımsız Türkiye Partisi
Hüseyin Cem Zeren - Vatan Partisi
Rukiye Kireşçi - Büyük Birlik Partisi
Cemil Tugay - Cumhuriyet Halk Partisi
Saliha Ayda Maç - Adalet ve Kalkınma Partisi
Mevlit Gür - Demokrat Parti
Mehmet Yıldırım - İYİ Parti
Okan Adatepe - Demokratik Sol Parti
Hüsnü Aşıkoğlu - Bağımsız
Nazım Erman Perk - Bağımsız