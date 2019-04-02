2019 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı CHP adayı Gökhan Yüksel oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Kartal belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kartal yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



SAADET PARTİSİ: Fehim Hava



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Ali Dicel

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Selahattin Kural

VATAN PARTİSİ: Perihan Tekin

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Gökhan Yüksel

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Ebubekir Taşyürek

DEMOKRAT PARTİ: Uğur taşpınar

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Ata Can Bektaş

BAĞIMSIZ: Aysel Tezcan

İşte Kartal seçim sonuçları

İŞTE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE KARTAL SEÇİM SONUÇLARI