2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Kartal belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Kartal belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kartal yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SAADET PARTİSİ: Fehim Hava
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Ali Dicel
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Selahattin Kural
VATAN PARTİSİ: Perihan Tekin
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Gökhan Yüksel
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Ebubekir Taşyürek
DEMOKRAT PARTİ: Uğur taşpınar
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Ata Can Bektaş
BAĞIMSIZ: Aysel Tezcan