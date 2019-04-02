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Kayseri Belediye Başkanı AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Kayseri belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kayseri yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Cevzet Işık - HDP Eş Başkan Adayı

Hayri Gülsuna- DSP

Mahmut Arıkan - Saadet Partisi 

Medine Özkan - TKP

Mehmet Canbulan - Vatan Partisi 

Memduh Büyükkılıç - AK Parti 

Mustafa Kurt - BTP

Sait Nazlı 

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Kayseri seçim sonuçları

Akkışla seçim sonuçları
Bünyan seçim sonuçları
Develi seçim sonuçları
Felahiye seçim sonuçları
Hacılar seçim sonuçları
İncesu seçim sonuçları
Kocasinan seçim sonuçları
Melikgazi seçim sonuçları
Özvatan seçim sonuçları
Pınarbaşı seçim sonuçları
Sarıoğlan seçim sonuçları
Sarız seçim sonuçları
Talas seçim sonuçları
Tomarza seçim sonuçları
Yahyalı seçim sonuçları
Yeşilhisar seçim sonuçları