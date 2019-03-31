2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Keçiören belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Keçiören belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Keçiören yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SP - Davut Açıkgöz
BTP - Mevlüt Emre Vona,
TKP - İsmail Murşil
Vatan Partisi - Murat Ünal
AK Parti - Turgut Altınok
DP - Hatice Özkan
İYİ Parti - Güçlü Şenel
HDP - Diyadin Fırat
DSP - Kenan Üşenmez