2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Keçiören belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Keçiören belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Keçiören yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SP - Davut Açıkgöz

BTP - Mevlüt Emre Vona,

TKP - İsmail Murşil

Vatan Partisi - Murat Ünal

AK Parti - Turgut Altınok

DP - Hatice Özkan

İYİ Parti - Güçlü Şenel

HDP - Diyadin Fırat

DSP - Kenan Üşenmez 

İşte Keçiören seçim sonuçları