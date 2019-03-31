2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Kemalpaşa belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Kemalpaşa belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kemalpaşa yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Mehmet Ali Özüdoğru – Saadet Partisi



Yunus Şimşek – Bağımsız Türkiye Partisi



Hasan Ali Karşılayan – Vatan Partisi



Rıdvan Karakayalı – Cumhuriyet Halk Partisi



Arif Uğurli – Adalet ve Kalkınma Partisi



Adem Damlıgül – Demokrat Parti



Savaş Memiş – Demokratik Sol Parti





İşte Kemalpaşa seçim sonuçları