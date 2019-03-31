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Kilis Belediye Başkanı AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Kilis belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kilis yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ahmet Nalçacıoğlu – İYİ Parti



Alaiddin Özkar – BTP



Cafer Gültekin – DSP



Mehmet Abdi Bulut – AK Parti



Ömer Yabancı – MHP



Şerif Karakurt – SP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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