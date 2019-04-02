2019 yerel seçimlerinde İzmir Kınık Belediye Başkanı AK Parti adayı Sadık Doğruer oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Kınık belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kınık yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Selim Özcan – Saadet Partisi



Cemali Şimşek – Bağımsız Türkiye Partisi



Sefa Köken – Vatan Partisi



Ahmet Özkan – Cumhuriyet Halk Partisi



Sadık Doğruer – Adalet ve Kalkınma Partisi



Kadri Gündoğdu – Demokrat Parti



Ali Göktaş – Demokratik Sol Parti



