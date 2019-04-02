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Kırıkkale Belediye Başkanı AK Parti adayı Mehmet Saygılı oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Kırıkkale belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kırıkkale yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Faruk Vurgun – SP
Güray Topaç – DSP
Mahir Yılmaz – İYİ Parti
Mehmet Saygılı – AK Parti
Mustafa Babacan – BBP
Nezih Gülşen – VP
Serdar Yarar – MHP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Kırıkkale seçim sonuçları
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