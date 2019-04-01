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Kırklareli Belediye Başkanı Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Kırklareli belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kırklareli yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Burak Süzülmüş - AK Parti
Derya Bulut- MHP
Halil Göçen - Vatan Partisi
Mehmet Siyam Kesimoğlu - BTP
Mehmet Tuna Soykan - CHP
Mithat Özdemir - Saadet Partisi
Suat Bahçekapılı - DSP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.