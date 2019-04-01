Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Süleyman Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Acar 12 bin 274, İYİ Parti adayı Coşkun Ünal 7 bin 613, BBP adayı Adem İlhan 242 oy aldı.



ACAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ



30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1998 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur. 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı. Halen Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Kızılcahamam yerel seçim adayları şu şekildeydi:



SP - Sedat Barun



BTP - İhsan Çetin



Vatan Partisi - Sevim Deligöz



BBP - Adem İlhan



AK Parti - Süleyman Acar



İYİ Parti - Coşkun Ünal



DSP - Rana Zengi



İşte Kızılcahamam seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

KIZILCAHAMAM SEÇİM SONUÇLARI