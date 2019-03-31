2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Kızılcahamam belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Kızılcahamam belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kızılcahamam yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SP - Sedat Barun
BTP - İhsan Çetin
Vatan Partisi - Sevim Deligöz
BBP - Adem İlhan
AK Parti - Süleyman Acar
İYİ Parti - Coşkun Ünal
DSP - Rana Zengi