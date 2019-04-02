2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Konak belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Konak yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Mustafa Erduran – Saadet Partisi



Özcan Kaya – Bağımsız Türkiye Partisi



Burhan Aksakal – Türkiye Komünist Partisi



Bülent Karagöz – Vatan Partisi



Abdül Batur – Cumhuriyet Halk Partisi



Melek Eroğlu – Adalet ve Kalkınma Partisi



Adnan Zağlı – Demokrat Parti



Ali Sami Er – Demokratik Sol Parti



Barış Ürkmeyen – Bağımsız





İşte Konak seçim sonuçları