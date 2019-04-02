Son dakika haberi..

Konya Belediye Başkanı AK Parili Uğur İbrahim Altay oldu. 

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Konya belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Konya yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Ali Seçmen Çevik - DP

Gıyasettin Almaz - HDP

Hasan Hüseyin Uyar - SP

Hüseyin Akbal - BTP

Mevlüt Seyranlıoğlu - Vatan Partisi

Mustafa Vural - Bağımsız

Oğuz Şimşek - İYİ Parti

Salih Ünlü - Bağımsız

Uğur İbrahim Atay - AK Parti

Zehra Filiz Demirayak - TKP 


Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.


İşte Konya seçim sonuçları

Selçuklu seçim sonuçları 

Meram seçim sonuçları 

Karatay seçim sonuçları 

Ereğli seçim sonuçları 

Akşehir seçim sonuçları

Beyşehir seçim sonuçları 

Çumra seçim sonuçları

Seydişehir seçim sonuçları

Ilgın seçim sonuçları 

Cihanbeyli seçim sonuçları 

Kulu seçim sonuçları 

Karapınar seçim sonuçları 

Kadınhanı seçim sonuçları

Sarayönü seçim sonuçları 

Bozkır seçim sonuçları 

Yunak seçim sonuçları

Hüyük seçim sonuçları 

Doğanhisar seçim sonuçları

Altınekin seçim sonuçları 

hadim seçim sonuçları 

Çeltik seçim sonuçları 

Güneysınır seçim sonuçları 

Emirgazi seçim sonuçları

Taşkent seçim sonuçları 

Tuzlukçu seçim sonuçları

Derebucak seçim sonuçları 

Akören seçim sonuçları 

Ahırlı seçim sonuçları

Derbent seçim sonuçları 

Halkapınar seçim sonuçları

Yalıhüyük seçim sonuçları 