Konya Belediye Başkanı AK Parili Uğur İbrahim Altay oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Konya belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Konya yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
Ali Seçmen Çevik - DP
Gıyasettin Almaz - HDP
Hasan Hüseyin Uyar - SP
Hüseyin Akbal - BTP
Mevlüt Seyranlıoğlu - Vatan Partisi
Mustafa Vural - Bağımsız
Oğuz Şimşek - İYİ Parti
Salih Ünlü - Bağımsız
Uğur İbrahim Atay - AK Parti
Zehra Filiz Demirayak - TKP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.