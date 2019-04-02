2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Küçükçekmece belediye başkanı belli oldu. Küçükçekmece'de belediye başkanı CHP adayı Kemal Çebi oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Küçükçekmece belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Küçükçekmece yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SAADET PARTİSİ: Mustafa Kurdaş
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Muhammed Kerim Aktacir
VATAN PARTİSİ: Selçuk Tut
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Hüseyin Doğan
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Kemal Çebi
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Temel Karadeniz
DEMOKRAT PARTİ: Gürkan Akbaba
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Birkan Duran
BAĞIMSIZ: Şirin Çeken