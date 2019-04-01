2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Diyarbakır'ın Lice belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Tarık Mercan 7 bin 709, AK Parti adayı Ethem Bahri Anlı bin 379, CHP adayı Tarık Akdemir 120 oy aldı.

Lice belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Lice yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Çetin Aslan - SP



Şerife Çetin - BTP

Tarık Akdemir - CHP



Ethem Bahri Anlı - AK Parti



Tarık Mercan - HDP

Yusuf Bozarslan - Bağımsız