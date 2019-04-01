2019 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı CHP adayı Ali Kılıç oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Maltepe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Maltepe yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SAADET PARTİSİ: Fatih Erbican

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Murat Efir

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Zeynep Yıldız Koç Savaş

VATAN PARTİSİ: Ufuk Özgen

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ali Kılıç

DEMOKRAT PARTİ: Murat Barut

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Ahmet Baykan

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Özcan Kaya

BAĞIMSIZ: Murat Bulut

BAĞIMSIZ: Savaş Toraman

İşte Maltepe seçim sonuçları

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