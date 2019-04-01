2019 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı CHP adayı Ali Kılıç oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Maltepe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Maltepe yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SAADET PARTİSİ: Fatih Erbican
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Murat Efir
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Zeynep Yıldız Koç Savaş
VATAN PARTİSİ: Ufuk Özgen
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ali Kılıç
DEMOKRAT PARTİ: Murat Barut
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Ahmet Baykan
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Özcan Kaya
BAĞIMSIZ: Murat Bulut
BAĞIMSIZ: Savaş Toraman