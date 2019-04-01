Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Köse kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Köse 182 bin 702, CHP adayı Adnan Demirci 169 bin 132, Saadet Partisi adayı Seyitmehmet Karagülle 3 bin 750 oy aldı.



KÖSE'NİN ÖZ GEÇMİŞİ



Mamak'da doğdu (1968). İlk, orta ve lise öğrenimini, halen de yaşadığı Abidinpaşa'da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisarlıdır.



Lisansını Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında “Başkanlık Sistemi” çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenimini Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm” alanında sürdürüyor.



AK Parti, Mamak İlçe Teşkilatında başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti, Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak devam etmiş, 2003-2009 yılları arasında AK Parti, Ankara İl Teşkilatı'nda 1. ve 2. Olağan Kongreleriyle yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında AK Parti, Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.



2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.



2015 Genel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı olmuştur.



Murat Köse, 2014-2015 yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri Chicago, Illinois Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden “Şehir, Belediyecilik ve Kentsel Dönüşüm” alanında proje bazlı araştırmalar yapmak üzere kabul alarak çalışmalar yürütmüştür.



Bugüne kadar yirmiden fazla ülkede, onlarca şehri ziyaret etmiş, belediyelerin şehir hayatına katkısını, özel projeleri ve belediyelerin yürüttüğü çalışmaları yerinde görüp inceleme imkanına sahip olmuştur.



Eğitim alanında 1993 yılında başladığı iş hayatında, yönetim kurulu başkanı ve kurucu olarak iki farklı kolejde devam etmektedir.



İngilizce bilen Murat Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Mamak yerel seçim adayları şu şekildeydi:



SP- Seyitmehmet Karagülle



BTP - Hüseyin Kuloğlu



Vatan Partisi - Şen Yazgan



CHP - Adnan Demirci



AK Parti - Murat Köse



DP - Arif Varmış



DSP - Ali Türksoy



Bağımsız - Ümit Kızılpınar



Bağımsız - Mustafa Güner



İşte Mamak seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI



MAMAK SEÇİM SONUÇLARI