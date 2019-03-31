2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Mamak belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Mamak belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Mamak yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SP- Seyitmehmet Karagülle

BTP - Hüseyin Kuloğlu

Vatan Partisi - Şen Yazgan

CHP - Adnan Demirci

AK Parti - Murat Köse

DP - Arif Varmış

DSP - Ali Türksoy

Bağımsız - Ümit Kızılpınar

Bağımsız - Mustafa Güner

İşte Mamak seçim sonuçları