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Mardin Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre HDP'li aday Ahmet Türk oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Mardin belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Mardin yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ahmet Türk - HDP

Mehmet Vejdi Kahraman - AK Parti

Süleyman Sarı - CHP

Mehmet Ali Kılıç - Saadet Partisi

Davut Turgay - DP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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