2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Menderes belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Menderes yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Hamza Demir – Saadet Partisi



İsmet Ekren – Bağımsız Türkiye Partisi



Birkan Burkan – Vatan Partisi



Mustafa Kayalar – Cumhuriyet Halk Partisi



Bülent Soylu – Adalet ve Kalkınma Partisi



Hüseyin Kızıltaş – Demokrat Parti



