2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Menemen belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Menemen belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Menemen yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Servet Yıldız – Saadet Partisi



Mehmet Kocagöncü – Bağımsız Türkiye Partisi



Baittin Erbey – Vatan Partisi



Serdar Aksoy – Cumhuriyet Halk Partisi



Durmaz Bayraktar – Adalet ve Kalkınma Partisi



Nurşen Durğut – Demokrat Parti



Hüseyin Şengül – Bağımsız





İşte Menemen seçim sonuçları