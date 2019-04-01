2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Amasya Merzifon belediye başkanı belli oldu. Merzifon'da belediye başkanı CHP'li aday Alp Kargı oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

Merzifon belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Merzifon yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Sadi Arslan -SP

Mustafa Şahin - BTP

Alp Kargı - CHP

İbrahim İncekul - AK Parti

Hüseyin Saka - MHP

Mustafa Kenan Kablan - İYİ Parti

Kenan Bardakçı - DSP

İşte Merzifon seçim sonuçları

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