2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Bursa Mudanya belediye başkanı belli oldu. Mudanya'da belediye başkanlığı görevine CHP'li aday Hayri Türkyılmaz seçildi.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Mudanya belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Mudanya yerel seçim adayları ise şu şekilde:


Nebi Yurtsever - SP

İsmail Tuna - BTP

İsmail Tıkır - VP

Hayri Türkyılmaz - CHP

Ahmet Murat Ünal - AK Parti

Erkan Can - DP

Engin Tokgöz - DSP

İşte Mudanya seçim sonuçları

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