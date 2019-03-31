Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Öntaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Öntaş 9 bin 875, İYİ Parti adayı Abdülfettah Güngör 8 bin 77 oy aldı.



ÖNTAŞ'IN ÖZ GEÇMİŞİ



1963 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Nallıhan'da, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.



2004-2009 ve 2009-2014 tarihlerinde AK Parti'den İl Genel Meclisi'nde üye olarak görev yaptı.



Bu görevi süresince il daimi encümenliği, bütçe komisyonu başkanlığı gibi görevleri yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Nallıhan yerel seçim adayları ise şu şekilde oldu:



SP - Murat Gür



BTP - Rukiye Bıyıklı



Vatan Partisi - Celal İlhan



AK Parti - İsmail Öntaş



İYİ Parti - Abdülfettah Güngör



Bağımsız - Ali Bağ



İşte Nallıhan seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

NALLIHAN SEÇİM SONUÇLARI