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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Niğde belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Niğde yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Emrah Özdemir - AK Parti

Figen Üzer- Bağımsız

Hakan Er - MHP

Hasan Akşen - Vatan Partisi

Mümin İnan - İYİ Parti

Rasim Yılmaz - CHP

Yusuf Kukul - DSP



Niğde belediye başkanı AK Partili Emrah Özdemir oldu.



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

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