Ödemiş Belediye Başkanı CHP adayı Mehmet Eriş oldu.
2019 yerel seçim sandıkları açıldı.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Ödemiş belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Ödemiş yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Münir Bezmez - AK Parti
Mehmet Eriş - CHP
Şahap Bozkurt - SP
Halis Danagüden - DP
Abdullah Özoğlu - VP
Güngör Demirkaya - DSP