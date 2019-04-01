2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ağrı Patnos belediye başkanı belli oldu. Patnos belediye başkanı HDP'li aday Emrah Kılıç oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
Patnos belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Patnos yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Abdulhalık Taşkın - SP
Yusuf Haydar Göksel - BTP
Lokman Çetin - CHP
Mehmet Hanifi Alır - AK Parti
Fesih Bayar - DP
Aydın Şimşek - MHP
Hamdullah Denizhan - İYİ Parti
Emrah Kılıç - HDP