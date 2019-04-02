2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Pendik Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Cin oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Pendik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Pendik yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



SAADET PARTİSİ: Mahmut Kılıç

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Seçkin Karataş

VATAN PARTİSİ: Mehmet Akkaya

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Mehmet Salih Usta

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Ahmet Cin

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Murtaza Sasa

BAĞIMSIZ: Abdulsamed Elçi

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