Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yılmaz 44 bin 677, İYİ Parti adayı Hüseyin Burgaz 11 bin 780, BBP adayı Ebubekir Aktaş 3 bin 94 oy aldı.



YILMAZ'IN ÖZ GEÇMİŞİ



Ankara Pursaklar nüfusuna kayıtlı olan Ayhan Yılmaz, 1963 yılında Altındağ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. El-Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde İslam Hukuku alanında öğrenim gördü.



Siyasi hayatına Refah Partisinde başlayan Yılmaz sırasıyla, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fazilet Partisi Grup Başkan Vekili, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili (3 dönem), AK Parti Ankara İl SKM Başkanı (5seçim), AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı, 25. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev yaptı.



Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz, iyi derecede Arapça bilmektedir ve ticaret ile uğraşmaktadır.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Pursaklar yerel seçim adayları şu şekildeydi:



SP - Muammer Gülap



BTP - Selim Oktay



Vatan Partisi - Agah Kutlu



BBP - Ebubekir Aktaş



AK Parti - Ayhan Yılmaz



DP - Çağrı Boyacı



İYİ Parti - Hüseyin Burgaz



DSP - Ekrem Avanaş



Bağımsız - Cemil Yanık

İşte Pursaklar seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI