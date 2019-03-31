2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Pursaklar belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Pursaklar belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Pursaklar yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SP - Muammer Gülap
BTP - Selim Oktay
Vatan Partisi - Agah Kutlu
BBP - Ebubekir Aktaş
AK Parti - Ayhan Yılmaz
DP - Çağrı Boyacı
İYİ Parti - Hüseyin Burgaz
DSP - Ekrem Avanaş
Bağımsız - Cemil Yanık