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Sakarya Belediye Başkanı AK Parti adayı Ekrem Yüce oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Sakarya belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sakarya yerel seçim adayları ise şu şekilde: 

Ali Aşkar - Vatan Partisi

Cengiz Karabaş - DP

Cihan Kolip - İYİ Parti

Ekrem Yüce - AK Parti

Fahrettin Abay - SP

Fuat Özbay - BTP

Murat Taksim - Bağımsız

Mustafa Kaşkaş - Bağımsız

Necati Eker - DSP

Selim Çatallar - Bağımsız

Suat Ungan - TKP

Yaşar Aktaş - HDP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Sakarya seçim sonuçları

Adapazarı seçim sonuçları
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Erenler seçim sonuçları
Ferizli seçim sonuçları
Geyve seçim sonuçları
Hendek seçim sonuçları
Karapürçek seçim sonuçları
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Kaynarca seçim sonuçları
Kocaali seçim sonuçları
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