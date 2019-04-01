2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Hatay'ın Samandağ belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Hatay'ın Samandağ belediye başkanı CHP'li Refik Eryılmaz oldu.

Samandağ belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Samandağ yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Halil İsmail Önal - SP



Salih Bozdoğan - BTP

Fuad Terzi - Vatan Partisi

Refik Eryılmaz - CHP

Mehmet Süt - AK Parti

Seyran Miçooğulları - İYİ Parti

Yusuf Ziya Kuzu - DSP

Mehmet Yuva - Bağımsız