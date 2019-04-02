2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı AK Partili Şeyma Döğücü oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Sancaktepe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sancaktepe yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



SAADET PARTİSİ: Abdulkadir Çelebi



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Kamil Bayram Çınar

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Atilla Özdemir

VATAN PARTİSİ: Hüseyin Palanci

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Özgen Nama

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Şeyma Döğücü

DEMOKRAT PARTİ: Gökan Çakır

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Seyfi Ergül

BAĞIMSIZ: Orhangazi Yılmaz

İşte Sancaktepe seçim sonuçları

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