2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Sarıyer belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sarıyer yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



SAADET PARTİSİ: Davut Tepeyurt

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Altan Kalemci

VATAN PARTİSİ: Seval Duygu Akyıldız

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ:Hüseyin Koç

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Şükrü Genç

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Salih Bayraktar

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Hümeyra Gürsoy

BAĞIMSIZ: Ahmet Zeyrek

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