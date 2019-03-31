2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Sarıyer belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Sarıyer belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Sarıyer yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SAADET PARTİSİ: Davut Tepeyurt
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Altan Kalemci
VATAN PARTİSİ: Seval Duygu Akyıldız
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ:Hüseyin Koç
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Şükrü Genç
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Salih Bayraktar
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Hümeyra Gürsoy
BAĞIMSIZ: Ahmet Zeyrek