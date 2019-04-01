2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Seferhisar belediye başkanı belli oldu. Seferhisar'da belediye başkanı CHP adayı İsmail Yetişkin oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Seferhisar belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Seferhisar yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Hamit Nişancı - AK Parti
İsmail Yetişkin - CHP
Zehra Çakar - SP
Veli Bozkaya - VP
Suna Çabuk - DSP
Gökçen Şenyiğit - Bağımsız
Hayri Sarıtepe - Bağımsız