2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Seferhisar belediye başkanı belli oldu. Seferhisar'da belediye başkanı CHP adayı İsmail Yetişkin oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Seferhisar belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Seferhisar yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Hamit Nişancı - AK Parti

İsmail Yetişkin - CHP

Zehra Çakar - SP

Veli Bozkaya - VP

Suna Çabuk - DSP

Gökçen Şenyiğit - Bağımsız

Hayri Sarıtepe - Bağımsız

İşte Seferhisar seçim sonuçları

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