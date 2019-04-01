2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Selçuk belediye başkanı belli oldu. Selçuk'ta belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Selçuk belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Selçuk yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Mine Güzel - SP
Fahrettin Kaçan - BTP
Levent Özciğer - VP
Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP
Osman Başterzi - AK Parti
Mesut Mercan - DP
Levent Görür - İYİ Parti
Hüseyin Kireç - DSP