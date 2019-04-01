2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Selçuk belediye başkanı belli oldu. Selçuk'ta belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Selçuk belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Selçuk yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Mine Güzel - SP

Fahrettin Kaçan - BTP

Levent Özciğer - VP

Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP

Osman Başterzi - AK Parti

Mesut Mercan - DP

Levent Görür - İYİ Parti

Hüseyin Kireç - DSP

İşte Selçuk seçim sonuçları

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