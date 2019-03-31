2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Selçuk belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Selçuk belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Selçuk yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Mine Güzel - SP
Fahrettin Kaçan - BTP
Levent Özciğer - VP
Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP
Osman Başterzi - AK Parti
Mesut Mercan - DP
Levent Görür - İYİ Parti
Hüseyin Kireç - DSP