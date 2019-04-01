Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Memiş Çelik kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memiş Çelik 10 bin 242, İYİ Parti adayı Ercan Ertürk Alıcıoğlu 7 bin 10, Saadet Partisi adayı Mutlu Öcal 198 oy aldı.
Çelik evli ve 6 çocuk babası.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Şereflikoçhisar yerel seçim adayları şu şekildeydi:
SP - Mutlu Öcal
BTP - Ali Şen
Vatan Partisi - Altay Yücel
AK Parti - Memiş Çelik
İYİ Parti - Ercan Ertürk Alıcıoğlu
DSP - Kenan Seven
Bağımsız - Nesrin Ayrancı