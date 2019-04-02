2019 yerel seçiminde Şile Belediye Başkanı AK Parti adayı İlhan Ocaklı oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Şile belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Şile yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Şile seçim sonuçları
Saadet Partisi: Yunus Emre Köse Ticaret Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi: Nurettin Tığlı Diş Teknisyeni Ortaokul/Lise
Vatan Partisi: Mehmet Ödemiş Esnaf İlkokul
Cumhuriyet Halk Partisi: Ali Şecaattin Güney Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
Adalet Ve Kalkınma Partisi: İlhan Ocaklı Yönetici Üniversite/Yüksekokul
İyi Parti: Rahmi Çakar Turizm İlkokul
Demokratik Sol Parti: Ümit Yaşar Kaya Esnaf Ortaokul/Lise
Bağımsız: Salih Zeki Ergin Serbest Ortaokul/Lise 1
İşte Şile seçim sonuçları: