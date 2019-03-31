2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Şile belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Şile belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Şile yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Şile seçim sonuçları
Saadet Partisi: Yunus Emre Köse Ticaret Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi: Nurettin Tığlı Diş Teknisyeni Ortaokul/Lise
Vatan Partisi: Mehmet Ödemiş Esnaf İlkokul
Cumhuriyet Halk Partisi: Ali Şecaattin Güney Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
Adalet Ve Kalkınma Partisi: İlhan Ocaklı Yönetici Üniversite/Yüksekokul
İyi Parti: Rahmi Çakar Turizm İlkokul
Demokratik Sol Parti: Ümit Yaşar Kaya Esnaf Ortaokul/Lise
Bağımsız: Salih Zeki Ergin Serbest Ortaokul/Lise 1