2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Silivri belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Silivri belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Silivri yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SAADET PARTİSİ: Şükrü Yıldırım
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Harun Özbiliş
VATAN PARTİSİ: İlker Dağlıoğlu
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Ramiz Aksu
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Özcan Işıklar
DEMOKRAT PARTİ: Halide Avlu
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Volkan Yılmaz
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Selami Değirmenci
BAĞIMSIZ: Sedat Altınkök