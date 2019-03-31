2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Sincan belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Sincan belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Sincan yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SP - Muhammet İbrahim Dilman

BTP - Okan Özgür Özturan

TKP - Nadir Bakkal

Vatan Partisi - Perihan Karagöllü

BBP - Sabri Öz

AK Parti - Murat Ercan

DP - Mehmet Can

İYİ Parti - Mehmet Arslan

DSP - Mahmut Akyol

Bağımsız - Mehmet Ali Gürkaynak

Bağımsız - Ferhat Gürkan

İşte Sincan seçim sonuçları