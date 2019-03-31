2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Sincan belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Sincan belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Sincan yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SP - Muhammet İbrahim Dilman
BTP - Okan Özgür Özturan
TKP - Nadir Bakkal
Vatan Partisi - Perihan Karagöllü
BBP - Sabri Öz
AK Parti - Murat Ercan
DP - Mehmet Can
İYİ Parti - Mehmet Arslan
DSP - Mahmut Akyol
Bağımsız - Mehmet Ali Gürkaynak
Bağımsız - Ferhat Gürkan