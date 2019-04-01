2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Adıyaman'ın Sincik belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Adıyaman'ın Sincik belediye başkanı bağımsız aday Mehmet Buz oldu.



Sincik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sincik yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Hasari Altınel - SP

Serpil Hanbay - BTP

Mehmet Korkut - AK Parti

Ahmet Genciz - MHP

Mehmet Buz - Bağımsız

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