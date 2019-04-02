2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Kesin oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Sultanbeyli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sultanbeyli yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Muhammet Fetullah Bülbül



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Mustafa Özkan

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Hasan Güney

VATAN PARTİSİ: İbrahim Tokgöz

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Hamdi Yıldız

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ayhan Koç

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Hüseyin Keskin

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: Nihat Akdoğan

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Adem Baş

BAĞIMSIZ: Uğur Kaya

BAĞIMSIZ: Yaşar Bingöl

İşte Sultanbeyli seçim sonuçları

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