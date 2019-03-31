2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Sultanbeyli belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Sultanbeyli belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Sultanbeyli yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SAADET PARTİSİ: Muhammet Fetullah Bülbül
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Mustafa Özkan
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Hasan Güney
VATAN PARTİSİ: İbrahim Tokgöz
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Hamdi Yıldız
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ayhan Koç
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Hüseyin Keskin
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: Nihat Akdoğan
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Adem Baş
BAĞIMSIZ: Uğur Kaya
BAĞIMSIZ: Yaşar Bingöl