2019 yerel seçim sandıkları açıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Dursun oldu.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Sultangazi belediye başkanının belli olduğ seçimlerde Sultangazi yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
SAADET PARTİSİ: Hüseyin Aydoğan
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Yılmaz Gümüştekin
VATAN PARTİSİ: Deniz Çakmak
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Yakup Yılmaz
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Haluk Bozkurt
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Abdurrahman Dursun
DEMOKRAT PARTİ: Muhsin Gündoğdu
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: Cevdet Konak
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Tarık Ersoy
BAĞIMSIZ: Nazmi Bağdatlı