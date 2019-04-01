2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Şanlıurfa'nın Suruç belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç belediye başkanı HDP'li Hatice Çevik oldu.



Suruç belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Suruç yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Hatice Çevik - HDP

Mehmet Şener - SP

Emine Birgül Uçar - BTP

Mahmut Şeker - BBP

Kemal Eşsiz - CHP

Mustafa Yüksel - AK Parti

İşte Suruç seçim sonuçları

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